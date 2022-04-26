Манчестер Сити принимает Реал Мадрид в первом матче 1/2 финала ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Реал Мадрид стартовал в 22:00 по Киеву. Встреча проходит на стадионе Этихад в Манчестере, а Александр Зинченко попал в стартовый состав. Это 7-й матч украинца в текущей Лиге чемпионов и четвертый – с первых минут.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов – Зинченко в основе

Подопечные Гвардиолы быстро открыли счет. Уже на 2-й минуте Кевин де Брюйне ударом головой пробил Куртуа после навеса Мареза.

Манчестер Сити – Реал: видео гола де Брюйне

Реал провалил старт поединка. На 11-й минуте "горожане" удвоили свое преимущество. Де Брюйне навесил на Жезуса, тот развернул Алабу и спокойно переиграл Куртуа. 2:0 – роскошный старт Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Реал: видео гола Жезуса

Мадридцы постепенно пришли в себя и сократили отставание на 33-й минуте. Карим Бензема выиграл борьбу у Зинченко и отправил мяч в нижний угол. Еще и между ног украинцу попал француз.

Манчестер Сити – Реал: видео гола Бензема