"В первом матче одержали хороший результат, но это еще не конец. Мы играли против хорошей команды, у них были свои моменты. Безусловно, они внесут изменения в свою тактику. Но важно показать, что это для нас еще не конец. Используя домашний фактор, нужно хорошо сыграть с первой секунды и показать, что мы хотим быть участниками Лиги чемпионов.

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Цель пока не достигнута, поэтому не пора вносить изменения, чтобы позволить играть другим игрокам. Нам нужна лучшая команда на поле и хорошие игроки на скамейке запасных. Я не буду раскрывать, кто выйдет, но мы хотим играть лучшим составом из возможных, как мы всегда делали. Нам нужны игроки на поле, привыкшие играть вместе.

Отлично, что мы смогли отдохнуть и подготовиться ко второй игре с киевским Динамо с большим спокойствием. Сначала мы должны пройти квалификацию. Это то, что нам нужно. Завтра мы должны сыграть отличную игру. Затем, если мы пройдем в группу, мы будем ждать жеребьевку. Мне нравится продвигаться вперед шаг за шагом. Должны доказать, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Я думаю, что мы этого заслужили.

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Сложно сказать, какие позиции Бенфике нужно усилить до закрытия трансферного окна. У нас очень хорошая команда, но нам нужен баланс. Мы проведем много игр в течение сезона, возможно, 50 или 60. Если мы хотим сыграть в Лиге чемпионов и что-то выиграть, мы должны обладать хорошим и сбалансированным составом. В моем распоряжении хорошая команда, но нам нужны некоторые корректировки. Возможно, в защите, полузащите или нападении. Мы всегда должны смотреть, есть ли варианты на рынке.

Честно говоря, я рад играть на нашем стадионе. Мне нравится когда мы здесь играем. Болельщики отдадут все, и мы постараемся отблагодарить их, подарив сезон Лиги чемпионов. Игроки готовы и покажут это с первой минуты", – цитирует Шмидта Record.

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