Киевское Динамо попытается создать сенсацию в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Лиссабоне. Какой прогноз букмекеров на Бенфика – Динамо, подскажет "Футбол 24".

Матч Бенфика – Динамо стартует во вторник, 23 августа, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая состоится на Эштадиу да Луж. Команде Луческу после домашнего поражения 0:2 придется совершить практически невозможное.

В Лиссабоне "бело-синим" помогут пропускавшие первый матч Сидорчук и Гармаш. Обеим, к слову, досталось от президента Динамо Игоря Суркиса из-за желтых карточек против Штурма.

Бенфика между матчами с Динамо не проводила никаких поединков. "Орлы" получили достаточно времени на подготовку благодаря перенесенной игре в чемпионате Португалии.

Бенфика – Динамо: прогноз на ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ

Букмекерская контора William Hill не верит в лиссабонское чудо, которое понадобится Динамо, чтобы пройти Бенфику. Коэффициент выездной победы киевлян составляет 10.00. В то время как повторный успех команды Шмидта – более чем очевидный (1.33). Зацепиться за ничью киевлянам тоже будет непросто – 4.80.

Специалисты прогнозируют результативный футбол. Тотал менее 1.5 оценивается коэффициентом 4.00, аналогичный тотал больше – 1.22. Наиболее вероятный результат игры – 2:0 в пользу хозяев (6:00). А безудержный форвард "орлов" Гонсалу Рамуш является главным претендентом на забитые мячи – 1:95. Не сильно отстает от ведущего бомбардира Бенфики наш Роман Яремчук – 2:00.

Рассудит команды 40-летний французский рефери Клеман Тюрпен. В последний раз он пересекался с киевлянами в минувшем сезоне Лиги чемпионов во время выездного матча с Барселоной (0:1). Напомним, что неудачник противостояние Бенфика – Динамо сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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