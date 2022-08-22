"У першому матчі здобули хороший результат, але це ще не кінець. Ми грали проти хорошої команди, у них були свої моменти. Безумовно вони внесуть зміни у свою тактику. Але важливо показати, що це для нас ще не кінець. Використовуючи домашній фактор, потрібно добре зіграти з першої секунди та показати, що хочемо бути учасниками Ліги чемпіонів.

Бенфіка – Динамо: де дивитися матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ

Ціль поки не досягнута, тому не час вносити зміни, щоби дозволити грати іншим гравцям. Нам потрібна найкраща команда на полі та хороші гравці на лаві запасних. Я не буду розкривати, хто вийде, але ми хочемо грати найкращим складом із можливих, як ми завжди робили. Нам потрібні гравці на полі, які звикли грати разом.

Дуже добре, що ми змогли відпочити та підготуватися до другої гри з київським Динамо з великим спокоєм. Спочатку ми маємо пройти кваліфікацію. Це те, що нам потрібно. Завтра ми маємо зіграти чудову гру. Потім, якщо ми пройдемо в групу, ми чекатимемо на жеребкування. Мені подобається просуватися вперед крок за кроком. Повинні довести, що ми заслуговуємо грати у Лізі чемпіонів. Особисто я думаю, що ми на це заслужили.

Бенфіка – Динамо: прогноз на матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ

Важко сказати, які позиції Бенфіці потрібно підсилити до закриття трансферного вікна. У нас дуже хороша команда, але нам потрібен баланс. Ми проведемо багато ігор протягом сезону, можливо, 50 або 60. Якщо ми хочемо зіграти в Лізі чемпіонів і щось виграти, ми маємо володіти хорошим і збалансованим складом. У моєму розпорядженні хороша команда, але нам потрібні деякі коригування. Можливо, у захисті, півзахисті чи нападі. Ми завжди повинні дивитися, чи є варіанти на ринку.

Чесно кажучи, я радий грати на нашому стадіоні. Мені подобається коли ми тут граємо. Уболівальники віддадуть все, і ми постараємося віддячити їм, подарувавши сезон Ліги чемпіонів. Гравці готові та покажуть це з першої хвилини", – цитує Шмідта Record.

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