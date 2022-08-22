Матч Бенфика – Динамо стартует во вторник, 23 августа, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая состоится на Эштадиу да Луж. Встреча этих команд в польской Лодзи неделю назад завершилась уверенной победой португальцев.

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Бенфика – Динамо: где смотреть ответный матч ЛЧ

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры будет доступен на Volia TV.

Интересно, что Бенфика почти не оставляет соперникам шансов после выездной победы в двухматчевых еврокубковых противостояниях. Раньше "орлы" пробивались дальше в 20 похожих случаях из 21.

Динамо могло бы попасть в группу ЛЧ в третий раз подряд, однако в Лиссабоне "бело-синим" понадобится чудо, чтобы отыграть домашние 0:2. В истории киевского клуба было только 2 прецедента, когда команда шла дальше, уступив на своем поле в первой игре. В последний раз это произошло в Лиге чемпионов-2004/05, когда киевляне в 3-м отборочном раунде выбили Трабзонспор (1:2 дома, 2:0 в гостях).

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