Сборная Бельгии имеет потери в составе перед поединком 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

Бельгийский футбольный союз в своем твиттере объявил, что Торган Азар пропустит поединок против Финляндии на групповом этапе Евро-2020.

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Причиной стало повреждение, которое получил вингер в предыдущем матче против Дании. Добавим, что "красные дьяволы" уже гарантировали себе выход в следующую стадию.

К слову, Азар отметился одним забитым голом на Евро-2020, сравняв счет в поединке с Данией, и принял участие в победном взятии ворот.

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