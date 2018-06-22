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Бельгия – Панама: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

18 июня 20:00 1255 Читати українською
Бельгия – Панама: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Бельгия – Панама: стартовые составы на матч Чемпионата мира 2018

Бельгия и Панама сыграли матч матч 1 тура Чемпионата мира 2018 в группе G. Встреча началась в 18:00.

Матч и онлайн-трансляция Бельгия – Панама стартовал в 18:00. В этой же группе играют Англия и Тунис.

Бельгия – Панама – видео голов

Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Боята, Вертонген – Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско – Мертенс, Лукаку, Азар (к)

Панама: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес (к), Эскобар, Дэвис, – Гомес – Барсенас, Купер, Годой, Родригес – Блас Перес

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Стартовые составы на матч ЧМ-2018 Бельгия – Панама

ЧМ-2018 1 тур

Бельгия - Панама: Понедельник 18 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 0
Панама
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