Бавария – Лацио

17 марта, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Бавария разнесла Лацио на выезде, не оставив никакой интриги на ответный матч. В Риме мюнхенцам пришлось обойтись без ряда основных футболистов, однако ослабленный состав и короткая скамейка запасных не помешали Ханси Флику эффектно победить. Мюллер, Гнабри и Павар вернулись – теперь Бавария выглядит еще мощнее. К тому же Алаба и Боатенг быстро залечили мелкие повреждения.

Правда, не обошлось без новых потерь. Мышечные проблемы у Комана, простуду подхватил Нойер. Безусловно, это неприятная новость (Ману в течение сезона удерживает команду в топе), но прекрасная возможность для Нюбеля выйти из тени и показать, на что он способен. Нойер не дает молодому амбициозному голкиперу ни единого шанса, заговорили даже об аренде Алекса в Монако.

После первой игры с Лацио Бавария продолжает забивать в среднем по 4 гола за игру – Кельн, Боруссия Д и Вердер также не выдержали давления "красной машины". Матч с Дортмундом был показательным: Бавария готова и дальше играть в рискованный футбол, много позволять соперникам, но получать еще больше пользы от высокой линии обороны, агрессивного прессинга и феноменального Левандовски.

То же самое было и в римском поединке. Но Лацио упустил свои возможности и грубыми ошибками подарил рекордмайстеру букет голов. Неудачная серия "орлов" затянулась еще на два тура Серии А (поражения от Болоньи и Ювентуса) и завершилась лише в этот уик-энд тяжелой победой над Кротоне. Команда так и не вернулась в зону еврокубков.

Сейчас говорить о противостоянии супербомбардиров Иммобиле и Левандовски как-то неуместно. Роберт забивает в шести матчах подряд (9 голов), а Чиро уже больше месяца не поражает ворота. Все козыри на руках у Баварии. Не понятно, чем может удивить Лацио.

Ориентировочные составы

Бавария: Нюбель – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Лацио: Рейна – Патрик, Ачерби, Раду – Лейва – Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес – Корреа, Иммобиле.

Не сыграют: Толиссо, Коста, Ньянзу – Лаццари, Фелипе

Под вопросом: Нойер, Коман – Акпа-Акпро

Прогноз "Футбол 24" – 4:2

Выход Лацио в четвертьфинал Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 50 – нереальное событие. Победа Лацио на Альянц Арене оценивается коэффициентом 12 – огромная сенсация. Понятно, что букмекеры ждут еще одного разгрома. Можно рискнуть и поставить на "тотал больше 4 голов" за 2.4. Бавария в этом сезоне выступает гарантом зрелищных поединков.

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