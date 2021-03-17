Баварія – Лаціо

17 березня, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена

Головний арбітр: Іштван Ковач (Румунія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Баварія рознесла Лаціо на виїзді, не залишивши жодної інтриги на матч-відповідь. У Римі мюнхенці мусили обійтися без низки основних футболістів, однак ослаблений склад і куца лава запасних не завадили Гансі Фліку ефектно перемогти. Мюллєр, Гнабрі та Павар повернулися – тепер Баварія виглядає ще потужнішою. До того ж Алаба і Боатенг швидко залікували дрібні пошкодження.

Щоправда, не обійшлося без нових втрат. М'язові проблеми у Комана, застуду підхопив Нойєр. Безумовно, це неприємна новина (Ману протягом сезону втримує команду в топі), але прекрасна можливість для Нюбеля вийти з тіні та показати, на що він здатен. Нойєр не дає молодому амбітному голкіперу жодного шансу, заговорили навіть про оренду Алєкса в Монако.

Після першої гри з Лаціо Баварія продовжує забивати в середньому по 4 голи за гру – Кельн, Борусія Д і Вердер також не витримали тиску "червоної машини". Матч з Дортмундом був показовим: Баварія готова й далі грати в ризикований футбол, багато дозволяти суперникам, але отримувати ще більше користі від високої лінії оборони, агресивного пресингу та феноменального Лєвандовскі.

Те саме було і в римському поєдинку. Але Лаціо змарнував свої можливості та грубими помилками подарував рекордмайстеру в'язку голів. Негативна серія "орлів" затягнулася ще на два тури Серії А (поразки від Болоньї та Ювентуса) і завершилася аж цього вікенду важкою перемогою над Кротоне. Команда так і не повернулася в зону єврокубків.

Зараз говорити про протистояння супербомбардирів Іммобіле та Лєвандовскі якось недоречно. Роберт забиває в шести матчах поспіль (9 голів), а Чіро вже понад місяць не вражає ворота. Всі козирі на руках у Баварії. Не зрозуміло, чим може здивувати Лаціо.

Орієнтовні склади

Баварія: Нюбель – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллєр, Гнабрі – Лєвандовскі.

Лаціо: Рейна – Патрік, Ачербі, Раду – Лейва – Марушіч, Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто, Фарес – Корреа, Іммобіле.

Не зіграють: Толіссо, Коста, Ньянзу – Лаццарі, Феліпе

Під питанням: Нойєр, Коман – Акпа-Акпро

Прогноз "Футбол 24" – 4:2

Вихід Лаціо у чвертьфінал Ліги чемпіонів оцінюється коефіцієнтом 50 – нереальна подія. Перемога Лаціо на Альянц Арені оцінюється коефіцієнтом 12 – величезна сенсація. Зрозуміло, що букмекери чекають ще одного розгрому. Можна ризикнути та поставити на "тотал більше 4 голів" за 2.4. Баварія у цьому сезоні виступає гарантом видовищних поєдинків.

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