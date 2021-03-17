Последним заслуживающим внимания топ-матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов является противостояние между Челси и Атлетико, ведь в поединке Баварии и Лацио интрига исчезла еще на стадии жеребьевки. Эта встреча требует от болельщиков терпения, ведь эффектная перестрелка на Стэмфорд Бридж кажется маловероятной.

Команды исповедуют непривлекательный для нейтрального зрителя футбол, в первую очередь стараясь не пропустить, а минимальное поражение в "домашний" встречи в Бухаресте позволяет подопечным Чоло Симеоне не раскрываться сразу. Сегодня вполне вероятной выглядит даже серия пенальти.

Челси одержал выездную победу над Атлетико благодаря бисиклете Жиру: "матрасники" ныряют в кризис, а Оливье – легенда

Первый матч почти не подарил интересных моментов (кроме чудо-гола Жиру), но очень порадовал тактических аналитиков. Так, Атлетико поразил обороной в схеме 6-3-1, прикрыв уязвимые фланги (особенно правый) и зацементировав центр поля – свободными остались только центрбеки Челси,которые не очень качественно продвигают мяч. При прессинге же мадридцы ограничивались давлением перед штрафной англичан, но при его прорыве испанцы быстро отходили назад. Они отходили настолько глубоко, что позиционная атака практически умерла.

Лондонцы, в свою очередь, держали мяч более 60% игрового времени, грамотно срывая контратаки Атлетико тактическими фолами, но в атаке Челси полагался исключительно на индивидуальные качества лидеров. В конце концов, они и принесли успех, но в целом матч в Бухаресте был "нулевым".

Это – типичная картина для "пенсионеров", которым пока не удается конвертировать владение в большое количество моментов. В 12 матчах под руководством Томаса Тухеля они пропустили всего 2 гола и не потерпели ни одного поражения, однако и забили только 13 мячей.

Показательными для понимания сути нынешнего Челси есть последние пять поединков: после выездной победы над Атлетико лондонцы провели четыре тура в АПЛ, переиграв Ливерпуль и Эвертон, а также расписав ничьи с Манчестер Юнайтед и Лидсом – выглядит круто, но ничьи были "нулевыми", а две из трех побед оказались минимальными.

Нельзя сказать, что Тухеля это устраивает – он делал ротации состава, придумывал новые позиции для лидеров и менял схемы, однако его система еще слишком сырая. Команда только привыкает к его требованиям, что иногда выливается в смешные моменты – так, в середине первого тайма на Гудисон Парк тренер "напихал" Вернеру, ведь тот уже 15 минут бегал на левом, а не на правом фланге, куда его перевели.

Атлетико после поражения от Челси тоже имел сложный календарь, переиграв Вильярреал с Атлетиком, расписав ничью с Реалом и не дожав Хетафе. В результате такой нестабильности отрыв от второго места сократился до четырех очков, поэтому прямо сейчас мадридцы могут задуматься – а нужна ли им ЛЧ вообще? Впрочем, вряд ли при счете 0:1 в пользу соперника настоящие топ-клубы готовы отказаться от четвертьфинала ЛЧ. Это и деньги, и престиж, и амбиции.

В принципе, ничего критического в игре Атлетико не произошло. Команда все так же круто обороняется и переключается между задачами в разных фазах игры, очень качественно прессингует и разрывает соперников на контратаках – просто за осень и зиму "матрасники" серьезно перебрали очков в ничейных матчах, а сейчас идет определенная регрессия к среднему. Это было ожидаемо. В структуре же игры подопечные Диего Симеоне выглядят настоящим топ-клубом с уникальным стилем.

Стихией "Эль Чоло" всегда была оборона. Его нынешняя версия Атлетико также ориентирована на нее, однако ее ключевым отличием является гибкость. Показательным стало дерби с Реалом, где "матрасники" проявили и чрезвычайную агрессию на старте матча, и шикарно оборонялись, и вылетали в фантастические контратаки. К тому же, они использовали минимум три схемы: 4-1-4-1 при выжидании старта прессинга, компактные 4-4-2 для давления на чужой половине и 5-4-1 с Карраско на левом фланге и Эрмосо в роли центрбека при позиционной обороне – таким образом, Атлетико замедлял позиционное наступление "сливочных".

Второй тайм дерби показал, почему на Стэмфорд Бридж не стоит ожидать большого количества голов. Там "сливочные" поднимали темп и увеличивали количество рискованных решений, запуская в атаку опорников и перегружая зоны – прижав Атлетико к штрафной, но "матрасники" пропустили минимум моментов, да еще и вылетали в убийственные контратаки. У Челси просто нет резона идти вперед столь же агрессивно, не говоря уже о слабости в завершающей фазе.

Очевидно, Диего Симеоне подготовит на Томаса Тухеля нечто схожее с планом на Реал. Команда на разных фазах игры будет обороняться в различных схемах и точно не откроется раньше второго тайма, однако и не станет садиться столь же низко, как в Бухаресте – 6-3-1 убивают контратаки, которые у Атлетико слишком качественные. Словом, тактическим эстетам матч в Лондоне зайдет на "ура".

Кадровая ситуация

Травмированные: Жоржинью, Маунт (Челси)

Дисквалифицированы: Тьягу Силва, Абрахам (Челси)

Ориентировочные составы на матч Челси – Атлетико

Челси: Мэнди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо – Вернер, Зиеш – Жиру

Атлетико: Облак – Лоди, Хименес, Савич, Триппьер – Карраско, Коке, Сауль, Льоренте – Фелиш, Суарес

Прогноз "Футбол 24" – 0:1, победа Атлетико в овертаймах

У Челси две страшные кадровые потери – Маунт и Жоржинью не сыграют из-за дисквалификации. Между прочим, именно они создали гол для Жиру в Бухаресте и именно они забивали Ливерпулю и Эвертону. Для общей структуры, как и конкретно для заключительной фазы атак, эти футболисты являются незаменимыми.

Для Жиру же важны стабильные поставки мяча, а на Вернера в атаке надежды немного – его будут прикрывать персонально, а Тимо живет только от большого количества моментов. Атлетико же часто выходить на ворота не позволит.

Таким образом, сегодняшний Челси будет еще пассивнее в контратаках, чем в первом матче. Конечно, забить один мяч такой команде всегда по силам (удар через себя в падении Жиру не даст соврать), но по игре на гол Челси придется ждать слишком долго. Возможно, суммарный xG лондонцев так и не дойдет до показателя 1,0. Это – плюс для Атлетико.

Далее все упирается в способность мадридцев провести свой гол. Здесь также все неплохо: даже в крайне сухом поединке в Бухаресте "матрасники" получили несколько моментов вследствие высокого прессинга – с Реалом и Вильярреалом же подопечные Диего Симеоне доказали способность эффективно играть в агрессивном стиле. В конце концов, класс и опыт звезд Ла Лиги позволяют надеяться на забитый гол.

Атлетико много ударов для камбэка никогда не требовалось (все же помнят матч с Ливерпулем?), а тут вообще достаточно одного меткого выстрела без необходимости раскрываться. В таких условиях вероятность 0:1 в основное время выглядит очень высокой.

Как пойдет дальше – это уже гадание на кофейной гуще, но более зрелый, собранный и опытный Атлетико в теории должен иметь серьезное преимущество над нынешним Челси.

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