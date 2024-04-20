В Мюнхене надеялись переманить Хаби Алонсо, но тот решил продолжить работу с Байером. После этого фаворитом стал Юлиан Нагельсманн, но он подписал новый контракт со сборной Германии. Это стало шоком для Баварии.

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Слухи о договоренности с Зинедином Зиданом оказались неправдивыми. Бавария прохладно относится к такой идее, сообщает Sky Sport DE. По информации источника, мюнхенцы могут возобновить переговоры с Ральфом Рангником, который недавно отверг такой сценарий, потому что хотел продолжить работу со сборной Австрии.

Поэтому сейчас у Баварии остается два рабочих варианта. Это Роберто Де Дзерби, который имеет контракт с Брайтоном, и Себастьян Хенесс. Последний, к слову, является племянником мюнхенской легенды Ули Хенесса. Впрочем, главными остаются его тренерские заслуги – за год он превратил Штутгарт из борца за выживание в команду, которая близка к выходу в Лигу чемпионов.

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