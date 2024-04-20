Баварії важко знайти тренера – Зідан не цікавить, підстава від збірної, Де Дзербі конкурує з племінником легенди
Головний тренер Баварії Томас Тухель покине клуб влітку, але знайти йому заміну виявилося непросто.
У Мюнхені сподівалися переманити Хабі Алонсо, але той вирішив продовжити роботу з Байєром. Після цього фаворитом став Юліан Нагельсманн, але він підписав новий контракт зі збірною Німеччини. Це стало шоком для Баварії.
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Чутки про домовленість із Зінедіном Зіданом виявилися неправдивими. Баварія прохолодно ставиться до такої ідеї, повідомляє Sky Sport DE. За інформацією джерела, мюнхенці можуть відновити переговори з Ральфом Рангніком, який недавно відкинув такий сценарій, бо хотів продовжити роботу зі збірної Австрії.
Тож наразі в Баварії залишається два робочих варіанти. Це Роберто Де Дзербі, який має контракт із Брайтоном, та Себастьян Хьонесс. Останній, до слова, є племінником мюнхенської легенди Улі Хьонесса. Втім, головними залишаються його тренерські заслуги – за рік він перетворив Штутгарт з борця за виживання в команду, яка близька до виходу в Лігу чемпіонів.
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