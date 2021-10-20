"Если смотреть по содержанию игры, то мы отдали сопернику преимущество, но только на его половине поля. В таком ключе действовали на контратаках, но свои созданные голевые моменты, к сожалению, не реализовали. У них были возможности забить, у нас, но если бы в первом тайме нам удалось реализовать свой момент, то игра могла перевернуться на 180 градусов и мог бы повториться сценарий предыдущих матчей с Бенфикой и Баварией – когда команда раскрывается, то появляется пространство. Хотя соперник и уважительно отнесся к нам, внимательно действовал в обороне, но все же несколько моментов своих мы создали.

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Все исходило из игры. Если защита и полузащита успевали поджимать, то удавалось прессинговать выше. В противном случае игроки атаки опускались ниже, перекрывали зоны, чтобы команда соперника не играла через середину.

Пока Барселона – это команда, которая создала нам немало проблем. Но я поблагодарил ребят, сказал, что сегодня они полностью выполнили то, о чем мы договаривались. Конечно, были определенные шероховатости, но те голевые моменты, которые мы создали, должны были принести результат. Мы завоевали одно очко, теперь у нас их семь, и оно пойдет нам на пользу. Конечно, будем анализировать сегодняшнюю игру и за счет чего можем добывать очки в Киеве", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Динамо U-19 расписало ничью с Барселоной на выезде, оставшись лидером группы в Юношеской лиге УЕФА