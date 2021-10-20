"Якщо дивитися за змістом гри, то ми віддали супернику перевагу, але тільки на його половині поля. У такому ключі діяли на контратаках, але свої створені гольові моменти, на жаль, не реалізували. У них були можливості забити, у нас, але якби в першому таймі нам вдалося реалізувати свій момент, то гра могла перевернутися на 180 градусів та міг би повторитися сценарій попередніх матчів із Бенфікою та Баварією – коли команда розкривається, то з'являється простір. Хоч суперник і шанобливо поставився до нас, уважно діяв в обороні, але все ж кілька моментів своїх ми створили.

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Все виходило з гри. Якщо захист та півзахист встигав підтискати, то вдавалося пресингувати вище. В іншому випадку гравці атаки опускалися нижче, перекривали зони, щоб команда суперника не грала через середину.

Поки Барселона – це команда, яка створила нам чимало проблем. Але я подякував хлопцям, сказав, що сьогодні вони повністю виконали те, про що ми домовлялися. Звичайно, були певні шорсткості, але ті гольові моменти, які ми створили, мали принести результат. Ми здобули одне очко, тепер у нас їх сім, і воно піде нам на користь. Звичайно, будемо аналізувати сьогоднішню гру і за рахунок чого можемо здобувати очки в Києві", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

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