Яскрава гра Нещерета і тотальний нефарт киян у відеоогляді матчу Барселона U-19 – Динамо U-19
18:13 - Читать на русском
Барселона U-19 і Динамо U-19 розійшлися нульовою нічиєю в 3-му турі Юнацької ліги УЄФА 2021/22. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".
Команди створили достатньо моментів, однак нефарт і вдала гра голкіперів залишили рахунок "сухим". Зокрема, юні кияни влучали у стійку в кожному з таймів.
Динамо U-19 розписало нічию з Барселоною на виїзді, залишившись лідером групи в Юнацькій лізі УЄФА
Руслану Нещерету також доводилось попрацювати. На 30-й хвилині кіперу Динамо вдалося здійснити подвійний сейв, а по перерві відбити підступний удар Хуанола з 30 метрів. Зрештою, свисток арбітра зафіксував нульову нічию, яка дозволила підопічним Костюка зберегти лідерство в групі.
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