Барселона U-19 і Динамо U-19 розійшлися нульовою нічиєю в 3-му турі Юнацької ліги УЄФА 2021/22. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Команди створили достатньо моментів, однак нефарт і вдала гра голкіперів залишили рахунок "сухим". Зокрема, юні кияни влучали у стійку в кожному з таймів.

Динамо U-19 розписало нічию з Барселоною на виїзді, залишившись лідером групи в Юнацькій лізі УЄФА

Руслану Нещерету також доводилось попрацювати. На 30-й хвилині кіперу Динамо вдалося здійснити подвійний сейв, а по перерві відбити підступний удар Хуанола з 30 метрів. Зрештою, свисток арбітра зафіксував нульову нічию, яка дозволила підопічним Костюка зберегти лідерство в групі.