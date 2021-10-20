Динамо U-19 феерично стартовало в Юношеской лиге, разгромив Баварию и Бенфику и забив им по четыре гола. Еще одна победа на 90% обеспечила бы киевлянам выход в плей-офф, но ее необходимо было одержать на выезде в матче против Барселоны U-19. Каталонцы, в свою очередь, хотели реабилитации за поражение 0:4 от Бенфики.

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Игорь Костюк остался верен себе, выпустив тот же состав, что и в предыдущих двух поединках. Впрочем, привычного разрыва соперников на фланговых контратаках на этот раз не произошло – обе команды в первые 20-25 минут вели вялую позиционную борьбу, почти не заостряя игры. Барселона прогнозируемо выглядела активнее, но Динамо довольно уверенно оборонялось и смело прессинговало

В первой половине первого тайма болельщики увидели только один опасный эпизод – это Барберо открылся между центрбеками и получил передачу в район 11-метровой отметки, однако попасть по мячу нападающему не удалось. Киевляне имели эпизод с врыванием Волошина через фланг в штрафную, где Назар упал, но пенальти арбитр не дал. В целом, матч шел ровно.

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В середине первого тайма стало интереснее. Именно в этот период Динамо потеряло лучшую возможность открыть счет до перерыва: Диалло запустил передачу на ход Царенко, тот нашел в штрафной Попова, а Кирилл оттуда пробил в левый нижний – штанга спасла Барсу! Ответ "блаугранас" оказался не менее опасным: на 30-й минуте Барберо сместился с левого фланга и мощно пробил под дальнюю штангу – Нещерет парировал, а потом взял добивание от Акомача с близкой дистанции!

В последние 15 минут Барселона U-19 откровенно доминировала в работе с мячом на чужой половине, почти ничего не позволяя гостям. На 39-й минуте преимущество каталонцев могло вылиться в красивый гол Барберо, однако его обводной выстрел из-за пределов штрафной прошел рядом с каркасом. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Начало второго тайма подарило Динамо U-19 ещё один шикарный эпизод у чужих ворот: Волошин откликнулся на заброс и оформил фирменный рывок по правому флангу в штрафную, оказавшись прямо перед голкипером – впрочем, вместо финального удара Назар покатил на дальнюю штангу под замыкание Диалло. К сожалению, левого вингера киевлян в последний момент опередил Хуанола. Барселона уже через две минуты после этого момента могла наказать киевлян, организовав контратаку с прострелом Гайлана на ближний угол вратарской – Барберо замкнул его, однако получилось очень неточно.

Новый размен моментами произошел в середине второго тайма. Его снова начало Динамо: на 59-й минуте Диалло сместился с левого фланга в центр, качнул защитника и мощно пробил в ближний угол – голкипер парировал. Барса ответила серией голевых моментов: на 60-й Гайлан нанес обводящий удар с дистанции (немного неточно), на 65-й Акомач из пределов штрафной выстрелил мимо правой штанги, а на 68-й Хуанола пульнул под левую метров с 30-ти – Нещерет спас "бело-синих"!

Казалось, что каталонцы уже не отпустят киевлян, но на 70-х минутах подопечные Игоря Костюка провели свою серию супермоментов. Так, на 76-й Волошин прорвался по правому флангу и покатил передачу на границу штрафной, а Царенко оттуда пробил в дальний угол – штанга во второй раз спасла Барселону U-19! На 78-й Волошин повторил свой рейд, но теперь он решил выстрелить с острого угла в девятку – мяч влетел во внешнюю сторону сетки!

В эндшпиле встречи команды продолжали играть на высоких скоростях. Барселона продолжала владеть мячом, а динамовцы активно накрывали соперника и бежали в контратаки – впрочем, создать хотя бы один момент ни одной из команд не удалось. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Динамо U-19 продолжил лидировать в группе Е, имея в активе 7 зачетных баллов. Барселона U-19, набрав 4 очка, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, но Бенфика U-19 уже сегодня может потеснить каталонцев вниз.