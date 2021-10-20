Яркая игра Нещерета и тотальный нефарт киевлян в видеообзоре матча Барселона U-19 – Динамо U-19
18:13 - Читати українською
Барселона U-19 и Динамо U-19 разошлись нулевой ничьей в 3-м туре Юношеской лиги УЕФА 2021/22. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".
Команды создали достаточно моментов, однако нефарт и удачная игра голкиперов оставили счет "сухим". В частности, юные киевляне попадали в штангу в каждом из таймов.
Динамо U-19 расписало ничью с Барселоной на выезде, оставшись лидером группы в Юношеской лиге УЕФА
Руслану Нещерету также приходилось потрудиться. На 30-й минуте киперу Динамо удалось сделать двойной сейв, а после перерыва отразить коварный удар Хуанола с 30 метров. В конце концов, свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, которая позволила подопечным Костюка сохранить лидерство в группе.
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