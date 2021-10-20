Барселона U-19 и Динамо U-19 разошлись нулевой ничьей в 3-м туре Юношеской лиги УЕФА 2021/22. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Команды создали достаточно моментов, однако нефарт и удачная игра голкиперов оставили счет "сухим". В частности, юные киевляне попадали в штангу в каждом из таймов.

Динамо U-19 расписало ничью с Барселоной на выезде, оставшись лидером группы в Юношеской лиге УЕФА

Руслану Нещерету также приходилось потрудиться. На 30-й минуте киперу Динамо удалось сделать двойной сейв, а после перерыва отразить коварный удар Хуанола с 30 метров. В конце концов, свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, которая позволила подопечным Костюка сохранить лидерство в группе.