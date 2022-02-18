Протистояння Барселони та Наполі у Лізі Європи помітно вирізнялося серед усіх інших матчів 1/16 фіналу. Схожі афіші суттєво підіймають статус другого за престижністю єврокубка. Аналізуємо основні тактичні моменти битви на Камп Ноу.

Барселона не змогла дотиснути Наполі на Камп Ноу – партенопейці втримали нічию

Схоже, навіть Хаві не розраховував, що Дані Алвес після свого повернення до Барси буде демонструвати такий високий рівень гри. Досвідчений бразилець швидко став однією з ключових деталей складного механізму "блаугранас". Нетипові для фулбека функції Алвеса у центрі поля ніхто не може виконувати настільки ж якісно. Гадаю, якби у Хаві була можливість дозаявити більше трьох гравців на турнір, бразилець неодмінно отримав би шанс.

Барселона – Наполі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона грала за своєю базовою схемою 4-3-3. Замість Алвеса на позиції правого захисника грав Мінгеса. Зрозуміло, що це не дозволяло Хаві застосовувати варіант гри у конструктивній фазі з двома диспетчерами (оптимальний варіант у Ла Лізі – Алвес-Бускетс). Серхіо почав гру на лаві запасних. У стартовому складі його функції виконував Френкі де Йонг. Умовних "вісімок" зіграли Педрі і Ніко.

Перед матчем з обойми вилетів Араухо, компанію Піке у центрі захисту склав Ерік Гарсія. В атаці вийшли Ферран Торрес, Обамеянг та Адама Траоре.

Команда Лучано Спаллетті також грала за своєю базовою структурою 4-2-3-1. Мабуть, єдиним несподіваним кадровим рішенням італійців була поява на лівому фланзі оборони номінального центрбека Жуана Жезуса. Зрозуміло, що це був тактичний хід тренера. Він поставив досвідченого руйнівника-шульгу для протидії Траоре, адже Барса систематично створює для нього ситуації один в один з фулбеком суперника. Загалом цей хід італійського фахівця спрацював. Так, Адама заробив пенальті, але про неоднозначність цього епізоду можна довго сперечатись.

На мій погляд, пенальті не було. Рука була у цілком природному положенні, а її контакт з м'ячем – абсолютно ні на що не вплинув, траєкторія польоту сфери не змінилася. Зрештою Жезус зумів нав'язати боротьбу відомому дриблеру.

Барселона – Наполі – 1:1 (0:1)

Голи: Ферран Торрес, 59 (пен.) – Зєліньскі, 29

Барселона: тер Штеген, Мінгеса (Дест, 81), Піке, Ерік Гарсія, Альба, Ф. де Йонг (Бускетс, 65), Ніко Гонсалес (Гаві, 65), Педрі, Обамеянг (Л. де Йонг, 86), Траоре (Дембеле, 65), Ферран Торрес

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Кулібалі, Ррахмані, Жезус, Зєліньскі (Демме, 80), Фабіан Руїс, Замбо-Ангісса (Малькуі, 84), Елмаз (Маріу Руй, 85), Інсіньє (Унас, 72), Осімхен (Мертенс, 80)

Попередження: Замбо-Ангісса, Фабіан Руїс, Мерет

Атаки – 69:16

Очікувані голи (xG) – 2,03:0,86

Удари (у площину) – 21(5):4(4)

Удари з меж штрафного – 13:4

Удари після стандартів – 3:0

Удари головою – 3:0

Володіння – 67%:33%

Точність передач – 89%:79%

Довгі передачі (точність) – 49(63%):37(35%)

Кроси (точність) – 26(15%):7(14%)

Короткі передачі – 751:365

Ключові передачі – 18:3

Передач поспіль – 6:4

Повернення володіння – 51:46

Кутові – 5:2

Єдиноборства – 46:55

Боротьба у повітрі – 7:9

Відбори – 20:20

Перехоплення – 9:13

Виноси – 5:26

Офсайди – 1:4

Фоли – 14:8

Барселона прогнозовано значно більше володіла м'ячем. Проте, Наполі не з тих команд, які навіть у протистоянні з потенційно сильнішим суперником усвідомлено закриваються у автобусі. Напевно, Спаллетті хотів активнішої контргри, але за винятком забитого гола, удару Осімхена з гострого кута та моменту Мертенса у кінцівці, Наполі практично нічого серйозного біля воріт тер Штегена не створив.

Барса володіла м'ячем і при втраті відразу вмикалася у контрпресинг. Потрібно зазначити, що проактивні методи оборони, які повертає каталонському клубу Хаві, досить швидко інтегруються у систему гри команди. Господарі поля ефективно накривали суперника при втраті і автоматично створювали фазовий простір при швидкому поверненні до конструктивної фази гри.

Барселона більше атакувала лівим флангом, на якому традиційно активно діяв Альба. У свою чергу, Наполі в атаці теж частіше використовував свій правий фланг. У італійців потрібно відзначити не тільки Жезуса, а й правого захисника – Ді Лоренцо. Чемпіон Європи намагався тримати свою зону відповідальності у протистоянні з Альбою та Торресом.

Показники активності команд у горизонтальних зонах красномовно свідчать про пасивність гостей. При всій повазі до аури Камп Ноу та атакувальної сили Барси, 14% дій на третині поля суперника – це аномально мало.

Це мапа ударів по воротах. Цікаво, що 9 з 21 удару Барси виконав один гравець – Ферран Торрес. Лівий вінгер цілком міг стати автором хет-трику чи навіть покеру. Можливостей для цього у нього було вдосталь. Ба більше, великі проблеми з реалізацією у Торреса є майже у кожному матчі.

Нижче – мапа передач. Господарі поля у цьому показнику перевершили опонентів практично у два рази. Зверніть увагу на те, наскільки мало гравці Наполі взаємодіяли на половині поля суперника.

А це – мапа передач голкіпера Барси тер Штегена:

Команда Хаві часто дозволяла собі залучати воротаря при побудові позиційних атак у якості додаткового захисника, тоді як Жорді Альба підіймався високо на лівому фланзі.

На скриншоті вище – приклад одного з систематичних підключень Альби. Фулбека страхував Френкі де Йонг, який зміщувався у лівий півфланг. Натомість Торрес звільняв простір на бровці для Альби.

Барселона протягом більшої частини ігрового часу підтримувала у позиційних атаках свою вже традиційну асиметричність. Альба підіймався у лінію нападу, Торрес трохи зміщувався у півпростір. Глибше їх підтримували де Йонг і Педрі. Господарі поля постійно перевантажували лівий фланг (червона зона) і створювали ізоляцію на правому для Траоре (біла зона).

Графік xG (показник очікуваних голів):

Графік активних дій команд:

Наполі тримав глибоку позиційну оборону і намагався відповідати швидкими атаками на кшалт виходу Осімхена у першому таймі.

Окремо потрібно зупинитися на голу Зєлінські.

Коли наш старий знайомий по Євро-2020 Елмас прибрав Альбу, гравці Барси припустилися поширеної у схожих епізодах позиційної помилки з вільною зоною між лініями оборони. Македонець віддав на другий темп і Зєліньскі безперешкодно розстрілював ворота тер Штегена. При чому, у схожих ситуаціях гравці оборони часто, немов під гіпнозом, спостерігають за м'ячем і суперниками. Польський легіонер Наполі встиг на добивання, хоча Піке і Гарсія перебували значно ближче до м'яча.

Найкращим гравцем матчу, на мою думку, був півзахисник Барселони Педрі. Він протягом усієї гри виконував великий об'єм роботи, зробив 6 ключових передач, 6 з 6-и точних довгих передач, виграв 5 єдиноборств, зробив 2 відбори та заробив 2 штрафні.

На мій погляд, результат першого матчу не надає ніяких переваг італійському клубові. Можливо, виїзна нічия дещо вирівняла номінальні шанси команд на загальний успіх. Але, скасування правила виїзного гола дещо нівелює різницю між м'ячами на виїзді та вдома. Барса втратила можливість поїхати у негостинний Неаполь з певною форою, проте, вважаю, команда Хаві отримала додаткову упевненість у власних силах перед вирішальною грою.

Барселона вела гру і мало що дозволяла супернику. Каталонці створили вдосталь гольових моментів для упевненої перемоги. "Блаугранас" потрібно покращити лише реалізацію. Поки не зовсім зрозуміло, на що розраховуватиме Лучано Спаллетті. Двох-трьох виходів у швидкі атаки цього разу може не вистачити. Є підстави очікувати від неаполітанців трохи сміливішої гри.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"