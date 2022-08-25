Лига чемпионов, плей-офф отбора, ответные матчи

ПСВ – Рейнджерс – 0:1 (по сумме двух матчей – 2:3)

Гол: Чолак, 60

Трабзонспор – Копенгаген – 0:0 (по сумме двух матчей – 1:2)

В центральном матче дня успех отпраздновали Рейнджерс. Шотландский гранд прошёл ПСВ. После домашней ничьей Рейнджерс минимально одолели соперника на выезде. Единственный гол во встрече забил Чолак, воспользовавшись ужасной ошибкой обороны ПСВ. Тильман в штрафной запрессинговал Рамальо и выкатил Чолаку на пустые ворота. Рейнджерс впервые с 2010 года сыграют в группе Лиги чемпионов.

Копенгаген выстрадал ничью с Трабзонспором, которая гарантировала датчанам Лигу чемпионов. В первом матче Копенгаген обыграл турок, а во втором – сидел у собственных ворот и отбивался. Трабзонспор нанес втрое больше ударов, но открыть счет в поединке так и не сумел. Корнелиус и Бакасетас не реализовали хорошие моменты. Таким образом, Копенгаген возвращается в основную сетку Лиги чемпионов после 6-летнего перерыва.

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