В основную сетку Лиги чемпионов традиционно вышли 32 команды. 26 – среди которых Шахтер – напрямую, а еще 6 – через квалификацию. Во время жеребьевки группового этапа все участники будут разделены на 4 корзины. Сильнейшая команда Украины попала в третий посев. Динамо, к сожалению, не преодолело квалификацию.

Бенфика отправила Динамо в Лигу Европы, устроив разгром в Лиссабоне за тайм

Первая корзина



Реал (Испания)

Айнтрахт (Германия)

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

ПСЖ (Франция)

Милан (Италия)

Порту (Португалия)

Аякс (Нидерланды)

Вторая корзина



Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия)

Барселона (Испания)

Ювентус (Италия)

Атлетико (Испания)

Севилья (Испания)

РБ Лейпциг (Германия)

Тоттенхэм (Англия)

Третья корзина



Боруссия Дортмунд (Германия)

Зальцбург (Австрия)

Шахтер (Украина)

Интер (Италия)

Наполи (Италия)

Бенфика (Португалия)

Спортинг (Португалия)

Байер (Германия)

Четвертая корзина



Рейнджерс (Шотландия)

Марсель (Франция)

Копенгаген (Дания)

Брюгге (Бельгия)

Селтик (Шотландия)

Виктория Плзень (Чехия)

Маккаби Хайфа (Изараиль)

Динамо Загреб (Хорватия)

Жеребьевка состоится 25 августа в 19:00 по киевскому времени. Команды из одного чемпионата не смогут попасть в ту же группу.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом