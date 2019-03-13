Барселона – Лион:онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанская Барселона принимает французский Лион в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию в этой новости.

Поединок Барселона – Лион начался в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч показывает телеканал "Футбол 1", а текстовую онлайн-трансляцию ведет "Футбол 24".

Барселона – Лион: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Эрнесто Вальверде и Бруно Женезио уже определились, кто начнет встречу со стартовых минут. Напомним, что первый поединок команд завершился нулевой ничьей.

Барселона: тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба – Артур, С. Бускетс, Ракитич – Месси, Коутиньо, Суарес

Запасные: Силлессен, Семеду, Умтити, Аленья, Видаль, Малком, Усман Дембеле

Лион: Лопеш – Дюбуа, Денайер, Марсело, Марсал, Менди – Тусар, Фекир, Ндомбеле – Мусса Дембеле, Депай

Запасные: Горжелен, Ауар, Корне, Рафаэль, Тете, Траоре, Шейх