Барселона закрыла трансфер Франка Кессье, сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро. Ивуариец перейдет в Каталонию на правах свободного агента и станет вторым летним новичком. Ранее клуб договорился о подписании Андреаса Кристенсена.

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Барса еще не выбралась из финансового кризиса и не может себе позволить полноценные трансферы, потому выхватывает лучшие бесплатные варианты. Кессье уже 5 сезонов является лидером полузащиты Милана, часто выводил команду с капитанской повязкой, но о новом контракте стороны не договорились.

В Барселоне хавбек будет зарабатывать 6,5 млн евро в год, информирует другой инсайдер Фабрицио Романо. В Милане по неподтвержденной информации он получал чуть больше 2 млн годовых.

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