Барселона закрила трансфер Франка Кессьє, повідомляє авторитетний журналіст Жерар Ромеро. Івуарієць перейде в Каталонію на правах вільного агента і стане другим літнім новачком. Раніше клуб домовився про підписання Андреаса Крістенсена.

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Барса ще не вибралася з фінансової кризи і не може собі дозволити повноцінні трансфери, тому вихоплює найкращі безкоштовні варіанти. Кессьє вже 5 сезонів є лідером півзахисту Мілана, часто виводив команду з капітанською пов'язкою, але про новий контракт сторони не домовилися.

У Барселоні хавбек зароблятиме 6,5 млн євро на рік, інформує інший інсайдер Фабріціо Романо. У Мілані за непідтвердженою інформацією він отримував трішки більше 2 млн річних.

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