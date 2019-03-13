Барселона – Лион: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 Барселона принимает Лион. Анонс и прогноз на поединок читайте на сайте "Футбол 24".

Барселона – Лион

13 марта, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Первый матч между командами завершился нулевой ничьей на поле Лиона. Барселона нанесла 25 ударов по воротам соперника, но пробить Антони Лопеша не сумела. Французы отстояли приемлемый счет в первой части противостояния, но на Камп Ноу отправляются большими аутсайдерами. Конечно, на прошлой неделе Лига чемпионов уже подарила много сенсаций, однако выход Лиона в четвертьфинал и вылет Барселоны никто не прогнозирует.

Лион – команда для больших матчей. Ребята Бруно Женезио обыгрывают Манчестер Сити, наносят единственное поражение ПСЖ в Лиге 1, едва не шокируют Барселону. В то же время они не могут даже выйти на второе место в слабом французском чемпионате. В феврале проиграли Монако, который только начинал выбираться со дна таблицы, и Ницце, а в этот уик-энд упустили победу над Страсбуром.

Барселона практически решила главную задачу на внутренней арене – 7 очков преимущества над Атлетико и 12 над Реалом позволяют уже примерить золотые медали Ла Лиги. Каталонцы на "отлично" прошли сложный календарь, дважды выиграв гостевые Классико: в чемпионате – 0:1, в Кубке – 0:3. Коллектив Эрнесто Вальверде может сконцентрироваться на Лиге чемпионов. В субботу Барса не оставила много сил в проходном матче с Райо Вальекано.

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Впрочем, к игре "блаугранас" все равно есть много вопросов. Команда очень зависима от Лионеля Месси, все в атаке ориентировано на аргентинца. В Лионе об этом откровенно говорят. Главный тренер Бруно Женезио уверяет, что первоочередная задача – уменьшить влияние Месси на игру. Лидер Набиль Фекир рассказывает, что нейтрализация Лео является рецептом успеха во втором поединке с Барселоной. Если Лиону это удастся – шансы на очередную сенсацию не так уж и маленькие. Альтернативной силой для атаки каталонцев может стать Усман Дембеле, который готов выйти на поле, несмотря на незначительное повреждение.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Стеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Месси, Суарес, Коутиньо.

Лион: Лопеш – Дюбуа, Денаер, Марсело, Менди – Тусар, Ндомбеле – Траоре, Фекир, Депай – Дембеле.

Травмированные: Рафинья – Гуири

Под вопросом: Вермален, Дембеле – Марсело

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Лион создаст Барселоне проблемы, будет держать до последнего интригу, но полностью закрыть Лионеля Месси не сможет. Прогнозируем, что каталонцы не без труда пройдут в четвертьфинал.