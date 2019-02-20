Суперсэйв тер Штегена спас Барселону от сенсационного поражения в матче с Лионом – видео дня

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген сыграл роль ангела-хранителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Удивляет, что Барселона не смогла забить Лиону в выездном матче 1/8 финала ЛЧ, но подопечные Эрнесто Вальверде также имели шанс покинуть Францию ​​"на щите".

Лион – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

На 10-й минуте матча хавбек Лиона Мартин Терье решился на дальний удар. Мяч с бешеной скоростью летел в створ ворот, но голкипер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген вовремя среагировал и в прыжке перевел круглого в перекладину.

Позже игроки Лиона имели еще несколько возможностей шокировать действующего чемпиона Испании, но немецкий вратарь был против этого.

Судьба путевки в четвертьфинал между этими командами решится на Камп Ноу 13 марта.

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