Барселона – Ліон: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 Барселона приймає Ліон. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Барселона – Ліон

13 березня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Перший матч між командами завершився нульовою нічию на полі Ліона. Барселона завдала 25 ударів по воротах суперника, але пробити Антоні Лопеша не зуміла. Французи відстояли прийнятний рахунок у першій частині протистояння, але на Камп Ноу відправляються великими аутсайдерами. Звичайно, минулого тижня Ліга чемпіонів вже подарувала багато сенсацій, однак вихід Ліона у чвертьфінал і виліт Барселони ніхто не прогнозує.

Ліон – команда для великих матчів. Хлопці Бруно Женезіо обігрують Манчестер Сіті, завдають єдиної поразки ПСЖ у Лізі 1, ледь не шокують Барселону. Водночас вони не можуть навіть вийти на друге місце в слабкому французькому чемпіонаті. У лютому програли Монако, який тільки починав вибиратися з дна таблиці, та Ніцці, а цього вікенду втратили перемогу над Страсбуром.

Барселона практично вирішила головне завдання на внутрішній арені – 7 очок переваги над Атлетіко та 12 над Реалом дозволяють вже приміряти золоті медалі Ла Ліги. Каталонці на "відмінно" пройшли складний календар, двічі вигравши гостьові Класіко: у чемпіонаті – 0:1, у Кубку – 0:3. Колектив Ернесто Вальверде може сконцентруватися на Лізі чемпіонів. У суботу Барса не залишила багато сил у прохідному матчі з Райо Вальєкано.

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Втім, до гри "блаугранас" все одно є чимало запитань. Команда дуже залежна від Ліонеля Мессі, все в атаці орієнтовано на аргентинця. У Ліоні про це відверто говорять. Головний тренер Бруно Женезіо запевняє, що першочергове завдання – зменшити вплив Мессі на гру. Лідер Набіль Фекір розповідає, що нейтралізація Лео є рецептом успіху в другому поєдинку з Барселоною. Якщо Ліону це вдасться – шанси на чергову сенсацію не такі вже й маленькі. Альтернативною силою для атаки каталонців може стати Усман Дембеле, який готовий вийти на поле, попри незначне пошкодження.

Орієнтовні склади

Барселона: тер Стеген – Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі, Суарес, Коутінью.

Ліон: Лопеш – Дюбуа, Денаєр, Марсело, Менді – Тусар, Ндомбеле – Траоре, Фекір, Депай – Дембеле.

Травмовані: Рафінья – Гуірі

Під питанням: Вермален, Дембеле – Марсело

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ліон створить Барселоні проблеми, триматиме до останнього інтригу, але повністю закрити Ліонеля Мессі не зможе. Прогнозуємо, що каталонці не без труднощів пройдуть у чвертьфінал.