Балотелли признался, где хочет завершить карьеру – неожиданный выбор

Новоиспеченный нападающий Марселя Марио Балотелли хочет завершить карьеру на родине.

"Итальянский футбол слишком тактический и немного скучный.

Балотелли официально стал игроком Марселя

Я действительно не думал о возвращении в Серию А в течение последних нескольких месяцев, но я не могу скрыть тот факт, что хотел бы завершить карьеру в Брешии", – цитирует Балотелли Football Italia.

Напомним, форвард Марселя Марио Балотелли вырос в городе Баньоло-Мелла, который расположен в итальянской провинции Брешия.

Стоит отметить команда Брешия сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице Серии В и сохраняет высокие шансы, чтобы подняться в элитный дивизион в следующем сезоне.

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