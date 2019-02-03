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Балотеллі зізнався, де хоче завершити кар'єру – несподіваний вибір

14:11 439 Читать на русском
Балотеллі зізнався, де хоче завершити кар'єру – несподіваний вибір
Маріо Балотеллі / Фото ФК Ніцца

Новоспечений нападник Марселя Маріо Балотеллі хоче завершити кар'єру на батьківщині.

"Італійський футбол надто тактичний і трохи нудний.

Балотеллі офіційно став гравцем Марселя

Я дійсно не думав про повернення в Серію А протягом останніх декількох місяців, але я не можу приховати той факт, що хотів би завершити кар'єру в Брешії", – цитує Балотеллі Football Italia.

Нагадаємо, форвард Марселя Маріо Балотеллі виріс в місті Баньйоло-Мелла, що розташований в італійській провінції Брешія.

Варто відзначити команда Брешія наразі посідає 2-гу сходинку в турнірній таблиці Серії В та зберігає високі шанси, щоб піднятись в елітний дивізіон з наступного сезону.

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Теги
Італія Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Марсель Марсель Серія B
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