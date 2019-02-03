Балотеллі зізнався, де хоче завершити кар'єру – несподіваний вибір

Новоспечений нападник Марселя Маріо Балотеллі хоче завершити кар'єру на батьківщині.
"Італійський футбол надто тактичний і трохи нудний.
Балотеллі офіційно став гравцем Марселя
Я дійсно не думав про повернення в Серію А протягом останніх декількох місяців, але я не можу приховати той факт, що хотів би завершити кар'єру в Брешії", – цитує Балотеллі Football Italia.
Нагадаємо, форвард Марселя Маріо Балотеллі виріс в місті Баньйоло-Мелла, що розташований в італійській провінції Брешія.
Варто відзначити команда Брешія наразі посідає 2-гу сходинку в турнірній таблиці Серії В та зберігає високі шанси, щоб піднятись в елітний дивізіон з наступного сезону.
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