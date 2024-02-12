Делегація Реала не без пригод дісталася Лейпцига, де 13 лютого мадридці зіграють перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ.

Проблеми у мадридської команди розпочалися ще до вильоту. Через 48-годинний страйк в аеропорту Лейпцига Реал змушений був летіти в Ерфурт, який розташований приблизно за 150 кілометрів від місця призначення.

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Решта шляху мадридці подолали автобусом, але без пригод і тут не обійшлося. На німецькій автомагістралі А4 в автобус Реал врізався автомобіль Toyota Avensis. Під час перестроювання водій легковика не помітив автобус і став винуватцем ДТП, повідомляє Bild.

Toyota зазнала пошкоджень на суму, яка складає близько трьох тисяч євро. Сума збитків, завданих автобусу, поки невідома, але транспортний засіб отримав пошкодження з лівого боку. Після короткої зупинки делегація Реала продовжила свій шлях у Лейпциг. Ніхто в обох транспортних засобах не постраждав.

Нагадаємо, у заявку Реала на матч потрапив і українець Андрій Лунін, який зіграв у 4-х останніх поєдинках, отримавши довіру Карло Анчелотті.

Поєдинок РБ Лейпциг – Реал стартує 13 лютого о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Мадриді запланований на 6 березня.

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