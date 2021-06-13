Австрия и Северная Македония встречаются в 1 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Австрия – Северная Македония.

Матч Австрия – Северная Македония начался в 19:00 по киевскому времени на бухарестском Национальном стадионе. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а текстовую онлайн-трансляцию встречи ведет "Футбол 24".

Австрия – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020

На 18-й минуте красивый мяч удался австрийцам. Это Забитцер роскошной диагональю почти от центра поля нашел на дальней штанге Штефана Лайнера, который мастерски пробил в одно касание.

Видео гола Лайнера:

Македонцы, однако, сумели быстро отыграться. Гол фактически подарили соперники – Бахманн и Алаба помешали друг другу выбить мяч, а Горан Пандев вовремя сыграл на подборе и отправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Пандева: