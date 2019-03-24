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Атлетико откажет Арсеналу и Манчестер Сити в трансфере Партея

22:01 28 Читати українською
Атлетико откажет Арсеналу и Манчестер Сити в трансфере Партея
Когда узнал, что мог оказаться в Манчестер Сити / Фото Sportsworld

Хавбек Атлетико Томас Партей продолжит защищать цвета "матрасников".

Атлетико не намерен прощаться со своим полузащитником Томасом Партеем, сообщает AS. На сохранении 25-летнего игрока лично настоял главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

В услугах Томаса были заинтересованы Манчестер Сити и лондонский Арсенал.

Действующий контракт ганца с Атлетико рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Партей провел 24 матча, в которых отметился двумя голами и 3-мя ассистами.

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