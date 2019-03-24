Атлетіко відмовить Арсеналу та Манчестер Сіті у трансфері Партея

Коли дізнався, що міг опинитись в Манчестер Сіті / Фото Sportsworld

Хавбек Атлетіко Томас Партей продовжить захищати кольори "матрацників".

Атлетіко не має наміру прощатись зі своїм півзахисником Томасом Партеєм, повідомляє AS. На збереженні 25-річного гравця особисто наполіг головний тренер мадридців Дієго Сімеоне.

В послугах Томаса були зацікавлені Манчестер Сіті та лондонський Арсенал.

Чинний контракт ганця з Атлетіко розрахований до 2023 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Партей провів 24 матчі, в яких відзначився двома голами та 3-ма асистами.