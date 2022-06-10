Португалия без особых проблем одолела Чехию в третьем туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Главным героем поединка стал Бернарду Силва, который дважды ассистировал. Сначала он удачно обыгрался с Жоау Канселу, затем вывел под удар Гонсалу Гедеша.

Испания обыграла Швейцарию и одержала первую победу в Лиге наций, Португалия благодаря Бернарду Силви одолела Чехию.