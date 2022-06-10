Ассистентский дубль Бернарду Силвы в видеообзоре матча Португалия – Чехия – 2:0
09:44 - Читати українською
Португалия без особых проблем одолела Чехию в третьем туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Главным героем поединка стал Бернарду Силва, который дважды ассистировал. Сначала он удачно обыгрался с Жоау Канселу, затем вывел под удар Гонсалу Гедеша.
Испания обыграла Швейцарию и одержала первую победу в Лиге наций, Португалия благодаря Бернарду Силви одолела Чехию.
Благодаря победе Португалия поднялась на первое место группы А2. Ближайшим преследователем является Испания, у которой на два зачетных балла меньше. Чехи идут третьими, а Швейцария с нулем – последняя.
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