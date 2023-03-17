Арсенал завершил борьбу за трофей Лиги Европы, уступив лиссабонскому Спортингу в ответном матче 1/8 финала. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Арсенал на правах фаворита захватил инициативу и забил довольно ранний гол. Мартинелли убежал от защитников, но не реализовал выход один на один, а Джака успел первым на добивание. До перерыва "канониры" имели еще два опасных момента Мартинелли и Жезуса.

Зинченко вылетел из Лиги Европы – Арсенал пропустил фантастический гол из центра поля и проиграл Спортингу по пенальти

А во втором тайме Педру Гонсалвеш наказал "канониров" и персонально Рамсдейла, попытавшись пробить с центра поля – получилось идеально. Игра перешла в овертайм, а там и в серию пенальти, где сильнее оказались португальцы.