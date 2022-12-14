"Канониры" согласовали с Шахтером переход 21-летнего вингера сборной Украины. В ближайшее время Михаил Мудрик пройдет медосмотр перед подписанием контракта с Арсеналом. Об этом сообщил нидерландский журналист Йерун Стекеленбург в Twitter.

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Он даже назвал дату, когда Мудрик присоединится к Арсеналу и станет одноклубником Александра Зинченко. Это должно произойти уже очень скоро – 4 января 2023-го, то есть через 3 недели. Сумму трансфера Михаила журналист не раскрывает. Вероятно,, Шахтер таки снизил цену, после чего клубы сумели достичь компромисса.

На прошлой неделе представители Шахтера побывали в Лондоне, где вели переговоры по нескольких игроках – в частности, и Мудрику. Похоже, они успешно завершились.

Арсенал после 14-ти туров лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 4 очка. Именно лондонцы являлись основным претендентом на Мудрика, который и сам раньше заявлял о желании перейти в Арсенал.

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