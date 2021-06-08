Как известно, накануне Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Соответственно, вся команда была изолирована, а товарищеский поединок против Литвы проведет молодежная сборная пиренейцев.

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Параллельно испанцы собрали еще одну группу игроков, вызов в которую не гарантирует попадания в заявку на Евро-2020 – решение будет приниматься перед самым турниром. Сегодня к команде присоединился Кепа Аррисабалага, который стал шестым довызваным футболистом, сообщает официальный сайт Королевской федерации.

Стоит заметить, что в прошлом сезоне Аррисабала потерял статус основного голкипера Челси, проиграв конкуренцию Эдуару Менди. В прошлом сезоне 80-миллионное приобретение лондонцев может похвастаться лишь 14-ю матчами, половина из которых – в АПЛ.

К слову, Евро-2020 для Испании начнется 14 июня – первым соперником пиренейцев станет сборная Швеции. Другими соперниками в группе E стали Словакия и Польша.

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