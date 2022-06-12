Молодежная сборная Украины убедительно обыграла Армению в Ереване (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч уже не имел турнирного значения, поэтому Руслан Ротань дал сыграть футболистам, получавшим меньше игровой практики. Однако Армения не смогла создать проблем даже не самому сильному составу сборной Украины. Наши ребята забили два мяча во втором тайме, а свои ворота оставили на замке.

Украина U-21 победила Армению – команда Ротаня наказала за пророссийские возгласы и ждет плей-офф отбора Евро-2023

Сборная Украины заняла второе место и теперь для попадания в финальный раунд Евро-2023 должна сыграть в плей-офф.