Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2 – видео голов и обзор последнего матча "молодежки" в отборе на Евро-2023
20:48 - Читати українською
Молодежная сборная Украины убедительно обыграла Армению в Ереване (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Эльдар Кулиев 50’
50’ Эльдар Кулиев
Матч уже не имел турнирного значения, поэтому Руслан Ротань дал сыграть футболистам, получавшим меньше игровой практики. Однако Армения не смогла создать проблем даже не самому сильному составу сборной Украины. Наши ребята забили два мяча во втором тайме, а свои ворота оставили на замке.
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Сборная Украины заняла второе место и теперь для попадания в финальный раунд Евро-2023 должна сыграть в плей-офф.
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