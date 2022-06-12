Матч в Ереване после ничьей с Францией уже не имел значения в турнирном плане, ведь подопечные Руслана Ротаня упустили шанс выиграть группу или хотя бы стать лучшей второй командой квалификации к Евро-2023. Очки во встрече с армянами в таблицу вторых мест не входили. Украина U-21 ожидала соперника в плей-офф.

Звезда Реала поддержал Украину, подарив игрокам "сине-желтых" футболки сборной Франции – эмоциональное видео

Тренерский штаб "сине-жёлтых" прогнозированно прибегнул к ротации. Из основных футболистов в старт попали только Вивчаренко, Супряга и пара центрбеков (Боль-Таловеров). Все остальные позиции отдали резервистам.

Команда Руслана Ротаня по стилю похожа на сборную Шевченко – и она так же зависима от ведущих исполнителей в центре. Без них футбол молодёжки сразу же скатился к чему-то очень скучному и совсем неэффективному. Низкий темп, отсутствие продвижения мяча и минимум врываний в штрафную производили удручающее впечатление. Армяне на фоне такой игры украинцев постепенно обнаглели, едва не открыв счёт: на 25-й минуте Оганесян стрелял с близкого расстояния (Фесюн сыграл надёжно), а на 26-й хозяева забили вследствие кросса на голову Мирзояна – к счастью, в этом эпизоде ​​лайнсмен заметил явный офсайд.

"Сине-желтые" до перерыва имели только одно перспективное вбегание Брагару на левый край штрафной (голкипер опередил Максима) и удар Желизко метров с 13-ти – мог даже и гол залететь, если бы один из защитников не подставился под мяч. Вот и вся острота. В итоге команды отправились отдыхать с нулями на табло.

В первом тайме больше всего эмоций вызвал какой-то оболтус, крикнувший на весь стадион "россия!", спровоцировав сдержанные аплодисменты. Руслан Ротань не собирался прощать хозяев – в раздевалке была произведена тройная замена. На поле вышли два футболиста основы (Судаков и Сыч) и Хлань, а на банку присели Белошевский, Брагару и Капинус.

Наши казаки, в свою очередь, наказали Армению быстрым голом. Всего через четыре минуты после старта второго тайма Украина заработала угловой, Желизко исполнил подачу, а Кулиев замкнул её точным ударом головой в ближний угол – 0:1!

Армяне сразу побежали отыгрываться. Они даже могли добиться успеха в этом деле. В частности, на 52-й минуте Симонян исполнял обводной удар из-за пределов штрафной, но получилось слишком слабо. На 54-й же Фесюн парировал перед собой выстрел Симоняна метров с 20-ти, а Оганесян тут же сыграл на добивании. Штанга спасла Украину!

Подопечные Руслана Ротаня ответили на 56-й минуте: Супряга сбросил верховую подачу на ход Хланю, тот ворвался на правый край штрафной и оказался почти перед голкипером, однако вместо удара пошёл пас влево на Кухаревича – Николай, однако, потерял мяч при попытке переиграть защитника .

На 60-й минуте Кухаревич ушёл с поля, уступив место Алефиренко. Игра несколько успокоилась, хотя явного превосходства над Арменией у нас не было. Впрочем, на 68-й минуте оно уже стала и ненужным, ведь Украина забила второй гол – причём забила круто! Супряга принял передачу из глубины от Вивчаренко и исполнил пас влево на Кулиева, а Эльдар в касание запустил мяч между двух защитников в зону перед штрафной – туда как раз ворвался Вивчаренко. Константин вошёл на левый край и уверенно пробил мимо голкипера. 0:2!

Этот удар поставил любителей россии на колени. Армения ещё некоторое время огрызалась, но постепенно хозяева сбились к немотивированным фолам и выяснению отношений. В одном из эпизодов дело дошло даже до потасовки стенка на стенку. Украинцы, в свою очередь, особенно и не пытались унижать хозяев третьим голом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "сине-жёлтых" со счётом 0:2.

Таким образом Украина завершила групповой этап отбора к Евро-2023 с 23 очками в таблице. Наша сборная финишировала на второй позиции и ожидает плей-офф. Жеребьёвка состоится 21 июня, а матчи проведут в сентябре. Потенциальные соперники – Израиль, Исландия, Словакия и Чехия.

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