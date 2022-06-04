Армения минимально одолела Ирландию в первом туре Лиги наций 2022/23. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Соперники сборной Украины в группе 1 второго дивизиона ЛН продемонстрировали довольно ровный футбол, но точнее оказались армяне, которые забили дважды.

Армения – Ирландия: Украину ждут непростые соперники – сенсация в матче Лиги наций, так не смог даже Роналду