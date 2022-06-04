Армения – Ирландия – 1:0 – видео гола и обзор матча соперников сборной Украины
22:34 - Читати українською
Армения минимально одолела Ирландию в первом туре Лиги наций 2022/23. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Соперники сборной Украины в группе 1 второго дивизиона ЛН продемонстрировали довольно ровный футбол, но точнее оказались армяне, которые забили дважды.
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Правда, первое шедевральное взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда. Зато дальний выстрел Сперцяна засчитали. Армения возглавила квартет, в следующем туре она сыграет с Шотландией. Ирландию же ожидает встреча против Украины.
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