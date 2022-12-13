Чемпионат мира 2022, 1/2 финала

13 декабря, 21:00, г. Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Чемпионат мира 2022 выходит на финишную прямую. До победы на катарском Мундиале сборным осталось сделать всего два шага – и для Хорватии с Аргентиной они в полной мере историческими. "Клетчатые" могут не только добыть дебютный триумф в турнире, но и собрать полный комплект медалей – бронзу-1998, серебро-2018 и золото-2022. "Альбиселесте" же имеют шанс выиграть первый ЧМ после 1986 года и стать трехкратными победителями первенства мира.

Впрочем, для начала необходимо прорваться сквозь полуфинал. Аргентинцы считаются безусловными фаворитами поединка в Лусаиле – они и моложе, и Месси за них выступает, и вообще команду короновали на финал еще до старта чемпионата. Кроме того, проход Нидерландов в четвертьфинал произошел при достаточно убедительной игре, если не вспоминать о нервном эндшпиле основного времени. Лионель Скалони сумел нивелировать главные преимущества мощных "оранье", а его подопечные доказали способность эффективно работать не только первым номером, но и от соперника.

Главным преимуществом Аргентины, конечно же, является Лионель Месси. Игровая модель "альбиселесте" максимально заточена на создание комфортных условий для капитана – и такой подход имеет смысл на уровне сборных. Лео крайне опасен как в глубине, так и на чужой трети поля, причем его позицию выделить сложно (хотя он ближе к правому краю).

Влияние Месси на эффективность команды просто фантастическое – у "блохи" 38 выстрелов, 17 пасов под них и более десятка привлечений к атакам с ударами. Кроме того, у него 4 гола и 2 ассиста. Большие показатели на катарском Мундиале имеет только Мбаппе.

Месси стягивает на себя оппонентов, разгоняет атаки разрезными передачами и сам же их завершает. К тому же, легендарный форвард постоянно подсказывает партнерам, как действовать, что изрядно помогло в ключевом поединке против Мексики – именно Лео распознал слишком глубокие опускания соперника и открывание зон перед штрафной. Попросив Ди Марию отдавать туда больше передач, Лео забил уже через минуту.

Также довольно сильно Аргентина выглядит на флангах, да и тактическая гибкость в команде присутствует. Минусы же "альбиселесте" частично вытекают из плюсов – без Месси коллектив слабенько прессингует, да и отсиживаться в обороне вдесятером трудно. В частности, Нидерланды на завершающем отрезке основного времени перезагружали свои атаки максимально быстро именно через зону Лионеля.

Есть вопросы и к тренерскому штабу. Аргентина на ЧМ-2022 демонстрировала ощутимую нестабильность, чередуя мощные таймы с провальными. Давала сбой и система позиционного наступления – с Австралией, например, все было настолько печально, что "соккеруз" позволили себе выйти из низкого блока и обороняться через владения. Такие эпизоды время от времени возникают, однако гениальность Месси и голкипера их нивелирует.

Зато данная сборная сильна своим духом. Заряженностью подопечных Лионеля Скалони можно только вдохновляться. Вся футболисты эмоционально поддерживают друг друга в каждом моменте. Вся команда готова полететь в драку и жестко ответить сопернику в раздевалке, а после побед "альбиселесте" празднуют в дворовом духе – поют песни со стадионов Буэнос-Айреса и всегда благодарят своих фанатов. Кстати, их в Катаре просто тьма – на четвертьфинальном матче против Нидерландов было аж 50 тысяч аргентинцев.

Но хватит ли этой заряженности против хорватского духа? Пройдут десятилетия, и о нем будут слагать легенды и снимать фильмы. "Пенсионеры" со слабым позиционным нападением, которым пророчили вылет еще на стадии группового этапа, дошли уже до полуфинала – и кого они выбили! Сильную Японию, с которой не справились даже Испания с Германией, и саму Бразилию. Главного фаворита на победу ЧМ-2022, между прочим.

И все это произошло благодаря способности перевести игру в овертаймы и серию пенальти. "Клетчатые" с 2008 года провели 9 матчей в плей-офф топ-турниров, сыграв в экстра-таймах восемь раз. Но раньше балканцы были моложе, а что ныне? Модричу уже 37, Ловрену и Перишичу – 33, Крамаричу – 31, Брозовичу – 30. Все они являются ведущими игроками Златко Далича.

Хорватия любого соперника способна затянуть в выгодный для себя рисунок. По крайней мере, команда способна это делать как можно дольше. Как это удается? Благодаря магическому трио в центре поля – "клетчатые" могут держать мяч в нем вволю. Кроме того, благодаря уникальным характеристикам Модрича, Брозовича и Ковачича этот треугольник демонстрирует чрезвычайную устойчивость под давлением.

Прессинговать хорватов не только трудно, но и опасно – тот же Модрич в матче с бразильцами стал лидером по количеству разрезных пасов. Канада попыталась надавить и получила четыре гола в свои ворота. Впрочем, без мяча трио тоже феноменальное – чего только стоит статистика прессинг-действий на 28 минуту поединка против Бразилии. У Модрича было 15 штук, у Брозовича 16, а Ковачич сделал аж 20. Их бешеная интенсивность выключила атаку "селесао" с первого тайма.

Также стоит отметить персональную опеку Пашалича на правом фланге и прекрасные рывки Перишича на левом. Ну и о фантастической форме Ливаковича не стоит забывать – перевод четвертьфинального матча в серию пенальти произошел именно благодаря его 11 сейвам, три из которых были явными голевыми моментами. Вообще, по показателю отражения ударов Доминик демонстрирует уровень выше среднего – именно поэтому он настолько опасен при 11-метровых.

Во всем этом парадайзе есть две проблемы. Первая – грандиозная нагрузка на возрастных игроков. Хорватия играет без серьезной ротации, а объем работы у лидеров только увеличивается. Между тем, после 30 лет восстановление занимает больше времени, поэтому сил на поле сегодня будет уже не так много, как в матче с Бразилией.

Вторая же проблема кроется в критически слабой работе в атаке. Здесь даже цифр не нужно – каждый, кто видел поединки "клетчатых" на ЧМ-2022, понимает этот аспект. Подопечные Златко Далича почти ничего не создают на чужой трети и имеют довольно проблемную структуру позиционного наступления, хотя компенсируют это хорошей реализацией единичных моментов. Класс остается при хорватах. Посмотрим, хватит ли его для прохода в финал.

Кадровая ситуация

Сборная Хорватии подходит к встрече без проблем в кадровой плоскости. Все здоровы, все готовы играть. Вопросы могут быть только по позиции нападающего – на кого сделает ставку Златко Далич? Крамарич на этом Мундиале не впечатляет, а вот Петкович смог спасти "клетчатых" от вылета из турнира, круто забив бразильцам на 117-й минуте. Именно поэтому мы прогнозируем выход Бруну в основе.

У сборной Аргентины из-за дисквалификации не сыграют латерали Монтиэль и Акунья. Потеря первого не является критической, ведь Молина классно зарекомендовал себя в качестве правого защитника. Отсутствие Маркуса более неприятное – он основной для Лионеля Скалони. Тем не менее, у "альбиселесте" есть Тальяфико, который в теории может сыграть даже лучше благодаря более высокой скорости.

Ориентировочные составы на матч Аргентина – Хорватия

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Отаменди, Л. Мартинес, Тальяфико – Мак Аллистер, Энцо, Де Пауль – Ди Мария, Л. Мартинес, Месси

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Ковачич, Брозович, Модрич – Пашалич, Петкович, Перишич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Существует два сценария для этого матча. Первый базируется на тактических особенностях команд. Аргентина плохо прессингует, а делать это во встрече против Хорватии вообще опасно, поэтому лучше сыграть от ошибок балканцев. "Клетчатым", в свою очередь, не хочется раскрываться, а накопленная усталость заставит работать на придерживание мяча – с ним сил теряется меньше. Соответственно, нас ожидает довольно скучная картина, где футболисты не повышают темп и не рискуют.

Такой сценарий выгоднее для Хорватии. Но разве это не понимает тренерский штаб "альбиселесте"? Разве аргентинцы не знают об усталости соперника? Разве не очевидно, что с мячом Аргентина значительно опаснее, а передавать Месси по цепочке в системе персональной опеки рискованно? В конце концов, стоит ли бояться беззубой атаки подопечных Златко Далича?

Нам кажется, что Лионель Скалони видит эти недостатки, поэтому сыграет агрессивнее, от контроля мяча, как это всегда и было (кроме поединка против Нидерландов). Сопротивление Хорватии не даст создать феерию, поэтому большого количества моментов ждать не стоит, однако Аргентина будет вести игру, а Ливакович снова будет феерить.

Хватит ли терпения и сил у балканцев на еще одно чудо? Это уже вопрос из разряда "верю / не верю". Хорваты неоднократно разрушали все ожидания, Аргентина славится нестабильностью, а чемпионат мира является слишком трудным турниром для прогнозирования. Тем не менее, существуют большие подозрения, что "клетчатые" не выдержат. Все же, Бразилия после перерыва показала, как можно вскрывать оборону Златко Далича, и только сейвы Ливаковича и случайный гол Петковича спасли Хорватию.

На этот раз в камбэк верится гораздо меньше. Аргентина умеет как атаковать, так и сушить игру, поэтому мы поставим на победу "албиселесте".