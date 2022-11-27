Самые преданные болельщики Лионеля Месси на трибунах стадиона в Катаре / Фото из соцсетей

Накануне Аргентина в поединке 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 одолела Мексику со счетом 2:0. По информации пресс-службы ФИФА, игру посетило 88 966 зрителей.

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Этот матч стал самым посещаемым поединком Мундиаля после финала чемпионата мира 1994 между Бразилией и Италией (0:0, по пенальти – 3:2). Эту встречу тогда посетили 94 194 болельщика.

Напомним, после 2-х туров в группе С лидирует Польша с 4 очками. Далее следуют Аргентина и Саудовская Аравия (по 3 пункта), а замыкает квартет Мексика с 1 баллом.

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