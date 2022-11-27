Найвідданіші уболівальники Ліонеля Мессі на трибунах стадіону у Катарі / Фото з соцмереж

Напередодні Аргентина у поєдинку 2-го туру групового етапу ЧС-2022 здолала Мексику з рахунком 2:0. За інформацією прес-служби ФІФА, гру відвідали 88 966 глядачів.

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Цей матч став найвідвідуванішим поєдинком Мундіалю після фіналу чемпіонату світу 1994 року між Бразилією та Італією (0:0, по пенальті – 3:2). Цю зустріч тоді відвідали 94 194 вболівальники.

Нагадаємо, після 2-х турів у групі С лідирує Польща з 4 очками. Далі йдуть Аргентина і Саудівська Аравія (по 3 пункти), а замикає квартет Мексика з 1 балом.

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