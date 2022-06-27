АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 продлили трансферное окно на один день
19:17 - Читати українською
Ведущие 5 лиг Европы приняли совместное решение по дедлайну летних переходов.
Трансферное окно 2022 должно было завершиться в последний день лета, но топ-5 лиг решили продлить его еще на один день.
Как сообщает relevo, АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 закроют окно 1 сентября в полночь. В остальных чемпионатах сроки пока неизменны.
Заметим, что большинство лиг сезон 2022/23 стартуют уже в начале августа.
Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter