Трансферное окно 2022 должно было завершиться в последний день лета, но топ-5 лиг решили продлить его еще на один день.

Как сообщает relevo , АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 закроют окно 1 сентября в полночь. В остальных чемпионатах сроки пока неизменны.

Заметим, что большинство лиг сезон 2022/23 стартуют уже в начале августа.

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