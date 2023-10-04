Первоначально инспектором арбитража на поединке должен был быть Милорад Мажич. Однако это было максимально кощунственное решение, поскольку серб параллельно работает на благо футбола оккупантов, возглавляя департамент арбитров РФС.

Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

После публичной огласки этой информации УЕФА принял решение сменить инспектора матча Антверпен – Шахтер. Теперь на игре будет работать нидерландец Ян Вегереф. Он лишь однажды встречался с украинскими командами – в 2007 году был главным рефери в матче, в котором Динамо проиграло Ман Юнайтед (0:4).

Напомним, игра между Антверпеном и Шахтером состоится сегодня, стартовый свисток запланирован на 19:45. Для обеих команд это будет шанс набрать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Антверпен – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов