"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию ключевого матча Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок с Антверпеном имеет очень важное значение. Разделить очки с Порту или даже проиграть "драконам" не так страшно, ведь это борьба за второе место, однако судьба третьего будет решена в матчах с бельгийцами. Дончанам в данном противостоянии необходимо набирать минимум четыре очка, а лучше – все шесть.

Увидеть настоящий Антверпен в ЛЧ пока не удалось. В первом туре подопечные Марка Ван Боммела попали под каток, потерпев разгромное поражение от Барселоны (0:5). Команда не показала ничего, кроме агрессивных 5-7 минут на старте.

Даже по обороне сделать серьезные выводы было трудно, ведь каталонцы реализовали первые же свои моменты – а затем играя добивших новичка ЛЧ. Впрочем, правый фланг защиты бельгийцев провалился тотально. Практически вся острота пришла оттуда. Шахтеру на заметку.

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В чемпионате Антверпен переживает не лучшие времена. Команда идет только на пятой позиции, отстав от лидера на пять очков. Подопечные Марка Ван Боммела проиграли всего один матч при трёх победах, однако у них целых пять ничьих – впрочем, две из них пришлись на идущих в лидерах Унион С-Ж и Гент. А вот Андерлехту коллектив уступил.

По показателям xG Антверпен идёт даже ниже, но оборона у сегодняшнего соперника Шахтера лучшая – за 9 туров пропустили всего 4 гола. Правда, три из них пришли с пенальти, а соперники наиграли на 8,4. Частично выручает кипер Бюте, спасший от 1,7 пропущенных (второй показатель в Бельгии), но и соперники пробивали плохо – об этом свидетельствует самая низкая острота попаданий в створ и 0 пропущенных голов с игры. С другой стороны, это означает, что хороших позиций для выстрела коллектив не даёт.

При работе на мяче подопечные Марка Ван Боммела очень мощные. Команда имеет самый высокий процент владения (61,8%), однако это не стерильный ватокат. По показателям передач на финальную треть и в штрафную, равно как и по количеству касаний в этих зонах, Антверпен лучший в Лиге Жупиле. С конвертацией данного преимущества в моменты есть проблемы, но реализация у чемпиона прекрасная.

Всё это очень тревожит, ведь оборона Шахтера пропускает почти в каждом матче УПЛ. Что ужаснее всего, подопечные Патрика ван Леувена пропустили не всё, что могли – соперники недозабили ещё 2,57 ожидаемых гола. На старте сезона по воротам Ризныка вообще наносили самые острые удары в чемпионате (за исключением Федоривского из Оболони).

К слабой защите, в принципе, все привыкли еще с предыдущих сезонов, однако Шахтер тревожит и в атаке, и в работе без мяча. Дончане по ожидаемым очкам в чемпионате идут на шестой позиции – и это при переборе в 4,9 баллов. Хотя зачем приводить цифры, когда вы сами видели ужасные по качеству матчи против Ворсклы и Руха, провальный второй тайм с Александрией (одна из худших атак УПЛ едва не закамбечила с 0:2), 3:3 с Кривбассом или муки с Вересом в меньшинстве.

Объективных причин у этого спада достаточно. Патрик ван Леувен долго строит свои проекты, у него очень много новичков, но при этом часто выпадают лидеры. Его тактические принципы сильно отличаются от того, с чем работали "горняки" раньше – у нидерландца больше работы без мяча. На всё это можно списать большинство проблем, ключевой из которых является работа под прессингом – даже давления от середнячков УПЛ достаточно, чтобы у "горняков" начало всё сыпаться.

Впрочем, вопросы возникают и к Патрику. В матче с Порту в обороне выходили дебютанты, Ракицкого переводили на позицию правого ЦЗ, а Сикан играл вингера – эта структура оказалась нежизнеспособной. Поединок с Рухом доигрывали, имея на поле трёх опорников, четырех крайних защитников и одного центрального – команда села в "автобус" вместо обороны через владение, но всё равно пропустила.

Таких экспериментов с Ворсклой уже не проводили, но Шахтер всё равно проиграл. Проиграл команде, 5 футболистов которой не достигли 21-летнего возраста. И проиграл заслуженно. Это ужасно тревожит перед матчем против Антверпена, но отступать некуда – нужно цепляться хотя бы за одно очко.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вайнс (под вопросом), Де Лат, Ондрейка, Де Вольф – Лемкин, Траоре, Бондар, Петряк

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Антверпен – Шахтер

Антверпен: Бюте – Батай, Алдервейрельд, Кулибали, Вийндаль – Вермерен, Кейта – Валенсия, Эккеленкамп, Баликвиша – Янссен

Шахтер: Ризнык – Конопля, Чигринский, Мироши, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кащук – Келси

Прогноз "Футбол 24"

За Шахтер страшно. Прямо сейчас трудно найти объективные преимущества, от которых можно оттолкнуться для оптимистичного прогноза. Можно только смотреть в небо в надежде, что подопечные Патрика ван Леувена собрались, качественно подготовились тактически и настроились шокировать соперника.

А почему бы и нет? Это же Лига чемпионов, здесь такое случается. Неудачи в последних турах чемпионата не означают, что кризис обязательно продолжится неудачей в Европе – тем более что минусы "горняков" не выглядят такими, которые нельзя нивелировать. Здесь реально нужно поработать над тактической доской.

Тревожат только бойцовские качества дончан. При Игоре Йовичевиче тоже возникало очень много проблем, однако команда постоянно камбечила и удивляла. Этого же не заметно сейчас – наоборот, коллектив стал больше нервничать, что вылилось в 5 красных карточек. Большая часть из них является следствием неаккуратности или слишком жесткой игры в обороне.

Тем не менее, не стоит поддаваться панике. Шикарно разыгранный гол в ворота Порту показал, что Шахтер тоже не следует недооценивать. Именно поэтому мы поставим на "обе команды забьют" – а вот от прогноза на количество голов и победителя воздержимся.

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