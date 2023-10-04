УЄФА таки визнав свою помилку під час призначення офіційних осіб матчу групового етапу Ліги чемпіонів Антверпен – Шахтар.

Початково інспектором арбітражу на поєдинку мав бути Мілорад Мажіч. Однак це було максимально блюзнірське рішення, оскільки серб паралельно працює на благо футболу окупантів, очолюючи департамент арбітрів РФС.

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Після публічного розголосу цієї інформації УЄФА ухвалив рішення змінити інспектора матчу Антверпен – Шахтар. Тепер на грі працюватиме нідерландець Ян Вегереф. Він лише одного разу зустрічався з українськими команди – у 2007 був головним рефері у матчі, в якому Динамо програло Ман Юнайтед (0:4).

Нагадаємо, гра між Антверпеном і Шахтарем відбудеться сьогодні, стартовий свисток запланований на 19:45. Для обох команд це буде шанс набрати перші очки в цьому розіграші Ліги чемпіонів.

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