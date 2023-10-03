Союз европейских футбольных ассоциаций в очередной раз опозорился своей поддержкой россиян и их приспешников.

Инспектором матча Лиги чемпионов Антверпен – Шахтер назначен сербский бывший арбитр Милорад Мажич, сообщает официальный сайт УЕФА.

Антверпен – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Специалист параллельно является руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Интересно, что Мажич занял должность в конце июня этого года, то есть уже после почти полтора года с начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

Добавим, что уже завтра Антверпен и Шахтер сойдутся в поединке 2-го тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер сенсационно проиграл Ворскле – первое поражение лидера УПЛ, репетиция перед ЛЧ вышла провальной