Шахтер сыграет против Антверпена во втором туре группового раунда Лиги чемпионов-2023/24. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Антверпен – Шахтер состоится в среду, 4 октября, в 19:45 по Киеву. "Горняки" стартовали в Лиге чемпионов с поражения от Порту, а теперь едут в гости к Антверпену, проигравшему стартовый матч Барселоне.

Антверпен – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Антверпен – Шахтер

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:35. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2023/24. Комментаторы – Вадим Шевякин и Роман Бебех.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы "MEGOGO Футбол Первый" в 18:45. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии.

Шахтер на выходных потерпел первое поражение в УПЛ, уступив Ворскле. Антверпен три последних матча в чемпионате Бельгии свел к нулевым ничьим.