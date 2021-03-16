24-летний форвард получил дебютный вызов в "тартанов армии", сообщает официальный твиттер сборной.

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Уроженец Лестера Адамс имел три варианта выбора национальной команды. Еще в 2014 году выступить в квалификации Кубка Карибов ему предложила сборная Антигуа и Барбуды (родина отца нападающего), а год спустя Адамс провел 2 матча за сборную Англии U-20. Шотландия, однако, проявила больше энтузиазма и в течение четырех лет уговаривала голеадора "святых" стать под свой флаг.

В нынешнем сезоне Че Адамс провел 28 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Шотландская сборная 25 марта примет команду Австрии, а 31 марта встретится с Фарерами.

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