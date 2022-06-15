Пока группа смерти в дивизионе А Лиги наций стала сложным испытанием совсем не для Венгрии, которая после четырех туров возглавляет турнирную таблицу квартета.

Венгрия снова унизила Англию и сенсационно возглавила группу, Германия разгромила Италию с рекордсменом: Лига наций

Очень помогли две победы над Англией. "Три льва" не просто не смогли отомстить за минимальное выездное поражение, а с позором проиграли на собственном поле. Хозяева пропустили четыре мяча, а в ответ не забили ни одного. Англия так и остается последней, и пока без побед в активе.