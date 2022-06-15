Англия – Венгрия – 0:4 – видео голов и обзор матча
10:58 - Читати українською
Англия сенсационно уступила Венгрии (0:4). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Роланд Шаллай 16’
Роланд Шаллай 70’
Жолт Надь 80’
Даниэль Газдаг 89’
16’ Роланд Шаллай
70’ Роланд Шаллай
80’ Жолт Надь
89’ Даниэль Газдаг
Пока группа смерти в дивизионе А Лиги наций стала сложным испытанием совсем не для Венгрии, которая после четырех туров возглавляет турнирную таблицу квартета.
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Очень помогли две победы над Англией. "Три льва" не просто не смогли отомстить за минимальное выездное поражение, а с позором проиграли на собственном поле. Хозяева пропустили четыре мяча, а в ответ не забили ни одного. Англия так и остается последней, и пока без побед в активе.
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